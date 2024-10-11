В результате столкновения вахтового автобуса с бетономешалкой в Астраханской области погибли три человека, еще семь пострадали. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел на автодороге «Волгоград — Астрахань» на выезде из Астрахани. Уточняется, что участниками лобового столкновения стали автобус «Газпром-Добыча Астрахань» и бетономешалка. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения и перевернулись.

«По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли», — говорится в тексте.

Среди погибших водители транспортных средств.

На данный момент на месте ДТП работают восемь сотрудников экстренных служб и две единицы техники.