На Рублевском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП

На Рублевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автобуса и легковой машины, водитель автомобиля скончался на месте. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Уточняется, что авария произошла возле дома №20 на Рублевском шоссе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автобусом на встречной полосе.

«В результате ДТП водитель машины погиб на месте», — говорится в тексте.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.