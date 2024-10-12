После ДТП с автобусом под Астраханью госпитализированы 12 пострадавших

После ДТП с автобусом и бетономешалкой на трассе в Астраханской области 12 пострадавших госпитализированы в средней степени тяжести, сообщили в региональном Минздраве.

«Госпитализированы на стационарное лечение 12 человек. Шесть человек — в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, шесть человек — в ЧУЗ («Медико-санитарная часть Газпрома»)», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В Александро-Мариинскую больницу госпитализировали пострадавших в отделения травматологии и оториноларингологии и челюстно-лицевую хирургию, а в ЧУЗ доставили пациентов с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами.

В пресс-службе также уточнили, что ещё четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

В ДТП в Астраханской области погибли три человека.