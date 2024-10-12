Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП с такси в Кузбассе

В кузбасском городе столкнулись лоб в лоб две легковушки, одна из которых – такси. В результате пострадали несколько человек, включая подростков. Также выяснилось, что оба водителя – нарушители.

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В пятницу, 11октября, в 00:20 на улице Кирова в Ленинске-Кузнецком произошло лобовое ДТП с такси: столкнулись Renault Logan и ВАЗ-211140.

– Травмы различной степени тяжести получили сам таксист, его 47-летняя пассажирка, 18-летний водитель ВАЗа, а также трое его пассажиров: 19-летний мужчина и двое 17-летних подростков, – сказали в областном МВД.

Момент аварии попал на видеозапись. Фотографии с места аварии опубликовала местная пожарная часть, сотрудники которой помогали устранять последствия.

По предварительным данным полиции, 38-летний таксист на "Рено" поворачивал налево и допустил столкновение со встречным ВАЗом.

Таксист не прошел техосмотр, при этом он ездил с летней резиной. За это его оштрафовали на 2 000 рублей. Также ему грозит наказание по статье о нарушении ПДД, повлекшем травмирование людей.

Второй водитель тоже оказался нарушителем: у него нет прав и страховки. За это положены штрафы до 15 800 рублей. Также мужчину проверяют на алкоголь, результаты еще не поступили.