В Воронежской области в ДТП погиб депутат

Генеральный директор производства плодов и ягод "Острогожсксадпитомник", а также депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко - генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод "Острогожсксадпитомник". Ему было 39 лет. <…> Выражаю глубокие соболезнования [отцу погибшего] Николаю Ивановичу Гапоненко и всем близким Евгения Николаевича, коллективу "Острогожсксадпитомника", а также жителям Острогожского района, на благо которого трудился Евгений Гапоненко", - написал глава региона.

Как добавил Гусев, мужчина также был депутатом в Воронежской областной думе, где занимал должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.