Водитель намеренно переехал стоявших на проезжей части людей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель легковушки намеренно наехал на четверых пешеходов, которые стояли на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. В результате случившегося травмы получили трое женщин и один мужчин. Двоих пострадавших срочно доставили в больницу, передает сообщение ведомства NewsNN.

В Краснодаре водитель легкового автомобиля «Киа» вылетел на тротуар, наехав на женщин и подростка.

14 июля в Благовещенске произошла страшная авария. Пьяный водитель на полной скорости влетел в толпу пешеходов на тротуаре. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых дети. Еще шестерых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Что известно об аварии — в материале «Вечерней Москвы».