В Москве таксист сбил курьера

Водитель такси насмерть сбил курьера на электровелосипеде на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, на улице Металлургов в районе дома 56.

«Водитель автомобиля такси «Джили» совершил столкновение с курьером на электровелосипеде. В результате дорожной аварии доставщик от полученных травм скончался на месте», пояснили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.