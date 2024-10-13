В краснодарской маршрутке во время движения упала дверь

В краснодарской маршрутке во время движения неожиданно отвалилась дверь и едва не упала на пассажирку. Рухнувшую конструкцию задержал поручень, пишет Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошёл на маршруте № 48.

«Сломался верхний ролик двери. Никто не пострадал, автобус сняли с рейса и сразу же починили», — прокомментировали ЧП в городской администрации.

Журналисты пояснили, что жители Краснодара жалуются на повышение стоимости проезда до 55 рублей. Они заявляют, что «это очень дорого, цены как в Москве, а людей возят как дрова».