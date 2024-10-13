Подростки погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Два подростка получили смертельные травмы в Баксанском районе, где столкнулись грузовик, фургон и легковой автомобиль. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарской республике.

ДТП произошло сегодня, около 8 утра, на федеральной автодороге «Кавказ» в Баксанском районе. Столкнулись грузовик «Ford», фургон «Peugeot» и ВАЗ–21099.

«В результате происшествия двое 16-летних пассажиров автомашины «Peugeot» получили травмы, несовместимые с жизни, водитель «минивена» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

В деблокировке людей и ликвидации последствий происшествия участвовали сотрудники МЧС.

Опубликованы фото с места аварии, на которых видны серьезно поврежденные автомобили и работа спасателей.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.