В Подмосковье в ДТП погиб человек

Пять машин столкнулись на трассе в Павлово-Посадском городском округе, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня на 175-м км автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.