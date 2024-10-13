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В Подмосковье в ДТП погиб человек

Пять машин столкнулись на трассе в Павлово-Посадском городском округе, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье в ДТП погиб человек
© РИА Новости
"Сегодня на 175-м км автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

 

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