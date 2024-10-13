Сразу несколько ДТП произошли в центре Москвы

На Варшавском шоссе в районе дома 79 одновременно произошли три ДТП. Об этом в воскресенье, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в экстренных службах.

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В каждой из аварий участвовало по два легковых автомобиля. На данный момент известно об одном пострадавшем. Также в результате ДТП две полосы на дороге были перекрыты.

В пятницу авария произошла на автодороге Астрахань — Волгоград, также известной как Аксарайское шоссе. Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

В результате столкновения оба водителя погибли на месте. Также скончался один из пассажиров автобуса.