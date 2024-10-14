В Видном пьяный полицейский спровоцировал массовое ДТП

Пьяный полицейский за рулем Škoda спровоцировал массовое ДТП в Видном, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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Собеседник агентства рассказал, что по предварительной информации, водитель Škoda в состоянии алкогольного опьянения допустил выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, где столкнулся с автомашиной марки Volkswagen, которая от удара врезалась в авто Hyundai. Также он сообщил, что пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

В ГУ МВД отметили, что водителем легкового автомобиля был в свободное от службы время сотрудник одного из подразделений УМВД России по Ленинскому городскому округу.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам сотрудник будет привлечен к ответственности, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел.