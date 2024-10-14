Иностранец 1500 раз за год нарушил ПДД в Петербурге

В Санкт-Петербурге автоинспекторы определили рекордсмена по нарушениям ПДД среди иностранцев - им оказался водитель, нарушивший правила почти 1,5 тысячи раз за год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В МВД рассказали, что сотрудники ГАИ провели специализированную проверку авто с иностранными номерами. Всего было проверено около 1,5 тысячи таких машин. На счету их водителей оказалось около 2,3 тысячи административных правонарушений.

Большинство водителей-нарушителей - граждане стран ближнего зарубежья и Балтии. Им выписали штрафы на общую сумму в 4,7 миллиона рублей. За самые серьезные нарушения ПДД был изъят 91 автомобиль. Кроме того, сто водителей, нарушивших миграционное законодательство, были доставлены в полицию.

Выяснилось, что рекордное количество ДТП было совершено на автомобиле BMW третьей серии, зарегистрированном в одной из стран ближнего зарубежья. За год это авто нарушило правила 1453 раза, получив 363 тысячи рублей штрафов.

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В итоге автомобиль был изъят у владельца. Мужчину доставили в военкомат, где его поставили на воинский учет.

Ранее РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по количеству ДТП. Петербург по безопасности дорог занял 31 место - там происходит 89,6 ДТП с пострадавшими на сто тысяч единиц автотранспорта. Это ниже общероссийского уровня.