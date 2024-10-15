Пассажир мопеда стал жертвой смертельного ДТП

Накануне около 08:05 в Оконешниковском районе произошло ДТП с летальным исходом.

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По предварительным данным, 25-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по деревне Николаевка, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

В результате ДТП 45-летний пассажир мопеда скончался на месте происшествия.

По результатам освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным омской полиции, он уже привлекался к ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом виде.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.