Кроссовер Kia пробил стену паркинга и повис над гаражами в Москве

В Москве кроссовер Kia завис над гаражами после того, как пробил стену паркинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Газета.ру

«Сегодня днем в здании гаражной парковки автомобиль пробил стену и повис над гаражами на уровне второго этажа. Чтобы предотвратить падение, его владелец положил на капот машины пакеты с утяжелителями», — говорится в сообщении канала.

О том, как водителю удалось пробить стену внедорожником — неизвестно. О пострадавших тоже не сообщается.

До этого стало известно, что 9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные машину и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.