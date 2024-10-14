Двое детей и водитель погибли в жутком ДТП в Псковской области
14 октября на территории деревни Алоль Пустошкинского района Псковской области произошла страшная авария, унесшая жизни трех человек. Две иномарки – Kia K5 и Chevrolet Cobalt – столкнулись лоб в лоб. По информации Псковской ленты новостей, причиной трагедии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Kia K5, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. Его автомобиль с высокой скоростью пересек разделительную линию, сталкиваясь с ехавшим навстречу Chevrolet Cobalt.
В Chevrolet Cobalt находились четыре человека: водитель и трое пассажиров – двое маленьких детей в возрасте двух и пяти лет, а также взрослый пассажир. Удар был настолько сильным, что водитель Chevrolet Cobalt и оба ребенка погибли на месте происшествия. Взрослая пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, но врачи борются за ее жизнь.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится тщательное расследование, направленное на установление всех обстоятельств ДТП. Эксперты исследуют техническое состояние автомобилей, берут показания свидетелей, если таковые имеются, и анализируют дорожную обстановку в момент аварии. Предварительная версия следствия указывает на нарушение водителем Kia K5 правил дорожного движения, повлекшее за собой тяжкие последствия.