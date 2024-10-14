Двое детей и водитель погибли в жутком ДТП в Псковской области

14 октября на территории деревни Алоль Пустошкинского района Псковской области произошла страшная авария, унесшая жизни трех человек. Две иномарки – Kia K5 и Chevrolet Cobalt – столкнулись лоб в лоб. По информации Псковской ленты новостей, причиной трагедии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Kia K5, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. Его автомобиль с высокой скоростью пересек разделительную линию, сталкиваясь с ехавшим навстречу Chevrolet Cobalt.

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В Chevrolet Cobalt находились четыре человека: водитель и трое пассажиров – двое маленьких детей в возрасте двух и пяти лет, а также взрослый пассажир. Удар был настолько сильным, что водитель Chevrolet Cobalt и оба ребенка погибли на месте происшествия. Взрослая пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, но врачи борются за ее жизнь.

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Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится тщательное расследование, направленное на установление всех обстоятельств ДТП. Эксперты исследуют техническое состояние автомобилей, берут показания свидетелей, если таковые имеются, и анализируют дорожную обстановку в момент аварии. Предварительная версия следствия указывает на нарушение водителем Kia K5 правил дорожного движения, повлекшее за собой тяжкие последствия.