Пожилого воронежца переехали четыре водителя

Пенсионера из Воронежа за день сбили четыре машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 196-м километре автодороги Курск – Воронеж. По предварительной информации, 82-летний мужчина переходил дорогу и двигался в сторону села Хохол. В какой-то момент его сбил 27-летний водитель.

«Следом за вышеуказанным водителем наезд на пешехода совершила 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi, а затем 46-летняя женщина на автомашине Nissan и 71-летний водитель транспортного средства «ВАЗ», – сообщается в публикации.

Пешеход получил серьезные травмы. Спасти пострадавшего не удалось.

На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Кемеровской области пенсионерка-водитель переехала свою знакомую, которая садилась в салон. Женщина перепутала педали и автомобиль поехал назад. В этот момент пассажирка упала и оказалась под колесами машины.