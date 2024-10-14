В Ставрополе три человека пострадали в ДТП со скорой помощью

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в автоаварию в центре Ставрополя, есть пострадавшие. От удара машина завалилась на бок, сообщили журналистам в региональной Госавтоинспекции.

"Водитель реанимобиля с включенными проблесковыми маяками и спецсигналом (со слов водителя) выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем Kia. С места ДТП в больницу были доставлены два пассажира скорой (фельдшеры), а также водитель автомобиля Kia", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.