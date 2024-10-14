В Дагестане в ДТП погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Дагестана.

"На автодороге Манас - Сергокала - Первомайское в Карабудахкентском районе местный житель, управляя автомобилем "ГАЗ-3302" в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Toyota Camry и LADA Granta. В результате ДТП пассажир LADA Granta - 46-летняя жительница Карабудахкентского района - от полученных тяжких телесных повреждений умерла на месте. Водители "ГАЗ 3302" и LADA Granta доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В отношении водителя "ГАЗ 3302" возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 4 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).