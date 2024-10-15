Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за столкновения четырех машин

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД. Движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

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"На внешней стороне 12-го км МКАД (в районе съезда №11) произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города", - значится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.