Машина перевернулась в результате массового ДТП на МКАД

На внешней стороне 12-го км МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Дептрас в Telegram-канале.

Как уточняется, одна из машин перевернулась. На месте работают оперативные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Новорязанским шоссе осуществляется по двум полосам из пяти, выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

8 октября столичная Госавтоинспекция сообщила, что автомобиль Toyota протаранил ограждения на одной из московских набережных и рухнул в Москву-реку. По данным инспекторов, инцидент произошел на набережной Марка Шагала в Даниловском районе Москвы. В результате ДТП никто не пострадал.

В минувшую пятницу на Рублевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автобуса и легковой машины, водитель автомобиля скончался на месте.