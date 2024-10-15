В Омске задержан сбивший 15-летнюю девочку школьник

В Омске задержали ученика 11-го класса, который сбил на машине 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Инцидент произошел 14 октября на улице Молодогвардейской. Школьник, двигаясь на ВАЗ-2107, совершил наезд на 15-летнюю девочка, которая шла по краю проезжей части. После этого он бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. У пострадавшей в больнице диагностировали перелом бедра.

«Отследив цепочку владельцев автомобиля, сотрудники полиции установили личность водителя: им оказался ученик 11 класса. Проверка показала, что 17-летний омич сел за руль автомобиля с летней резиной. Во время движения он не справился с управлением, допустил занос и наехал на пешехода. Испугавшись ответственности, покинул место аварии», — говорится в тексте.

По факту произошедшего в отношении школьника возбудили административное производство по статьям о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, оставлении места ДТП и управлении транспортным средством без прав. Кроме того проводится проверка по уголовной статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.