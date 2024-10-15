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Автобус и пожарная машина столкнулись в новой Москве

В правоохранительных органах столицы сообщили, что в новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина. Об этом пишет РИА «Новости».

Автобус и пожарная машина столкнулись в новой Москве
© РИА Новости

Уточняется, что ДТП произошло на улице Старые Сосенки, в ходе инцидента пострадали два человека. При этом собеседник агентства уточнил, что автобус ехал без пассажиров.

«Автобус и пожарный КамАЗ столкнулись на улице Старые Сосенки, пострадали два человека», — сообщил он.

Ранее автобус со школьниками попал в ДТП под Самарой.