Мотоциклист снял свою гибель на видео в Краснодаре

В Краснодаре 36-летний мотоциклист погиб после столкновения с трамваем. Видео, снятое мужчиной в последние минуты его жизни, опубликовал Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани.

По данным автоинспекторов, мужчина 1988 года рождения вел мотоцикл со скоростью, «не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением». Он проехал перекресток в нарушение требований дорожного знака, запрещающего движение без остановки. Мотоциклист врезался в трамвай и скончался на месте ДТП.

Ранее мотоциклист погиб в Асиновском районе Томской области. Вечером 15 октября мотоцикл под управлением 40-летнего мужчины съехал с проезжей части и врезался в препятствие - дорожное ограждение. Мотоциклист скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью.