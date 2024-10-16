В Подольске грузовик насмерть сбил женщину

В подмосковном Подольске грузовой автомобиль насмерть сбил 65-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на пересечении улиц Школьной и Ленина в микрорайоне Климовск.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на женщину 1959 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, которая погибла на месте», — говорится в тексте.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняет все обстоятельства произошедшего.