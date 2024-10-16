Таксист в Москве насмерть сбил пешехода

Госавтоинспекция Москвы сообщила, что на западе столицы произошло смертельное ДТП — водитель такси совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ДТП произошло на Ленинском проспекте. Согласно имеющимся данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, на Ленинском проспекте, в районе дома 142, водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии от полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и пожарной машины в ТиНАО.