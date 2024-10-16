Три человека погибли в аварии с бетономешалкой в Кабардино-Балкарии

В отделе МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что в результате столкновения бетономешалки и легкового автомобиля на федеральной автодороге «Кавказ» погибло три человека. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточнили в МВД, авария произошла в Лескенском районе. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира автомобиля Lada Granta. В данный момент следственно-оперативная группа ОМВД России «Лескенский» выясняет обстоятельства аварии.

«По предварительным данным, 16 октября примерно в 19.30 на федеральной автодороге "Кавказ" в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобетоносмесителя FAW под управлением 42-летнего жителя Зольского района и автомашины Lada Granta, которой управлял 38-летний житель Лескенского района», — сказано в сообщении МВД.

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