Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом

По предварительной информации, в ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана с участием пассажирского микроавтобуса на месте скончались два человека.

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Авария произошла на автодороге Муцалаул-Кокрек в Хасавюртовском районе Дагестана.

"По предварительным данным, в ДТП скончались двое человек, еще 11 получили различные ранения. Раненые бригадами скорой помощи и попутными транспортом были доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ, где сейчас получают необходимую помощь. Все пострадавшие взрослые", - сообщает Минздрав Дагестана.

В МВД республики проинформировали, что водитель автомобиля "Volkswagen Polo" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗ-32213.

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных тяжких телесных повреждений скончался в больнице. Ещё один пострадавший умер по пути в медучреждение.