Количество пострадавших в ДТП в Дагестане увеличилось до двадцати

По предварительным данным,19 человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана, в которое попали легковушка и пассажирская «Газель», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава региона Зарину Агмадову. Авария произошла на автодороге районного значения «Муцалаул-Кокрек».

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В Хасавюртовском районе легковушка столкнулась с пассажирской «Газелью». Госпитализированы 19 человек, из них двое детей. К сожалению, водитель микроавтобуса погиб, — сообщила собеседница агентства.

Ранее в региональной Госавтоинспекции сообщили, что в Забайкальском крае девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса. Инцидент произошел в Шилкинском районе 16 октября. В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла на 147-м км региональной дороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

До этого смертельная авария произошла в Лескенском районе Кабардино-Балкарии. На федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись автомобиль Lada Granta и бетономешалка. В результате ДТП погибли три человека, среди которых водитель легковушки.