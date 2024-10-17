В Амурской области в ДТП погибли три человека

Трое человек погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Амурской области в ДТП погибли 3 человека. На 1 476-м километре федеральной автодороги "Амур" столкнулись грузовик и легковушка, оба авто загорелись. По оперативным данным, водитель грузовика госпитализирован. К сожалению, в легковушке все погибли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работают девять сотрудников МЧС и три единицы техники.