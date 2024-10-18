В Югре в ДТП пострадали три человека

Столкновение автомобилей Ford, Kia и Daewoo произошло в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа из-за пьяного водителя. Травмированы 11-месячный и 2-летний мальчики, а также один из взрослых, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"На проспекте Ленина в городе Сургут 48-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Kia, движущимся в попутном направлении, после чего столкнулась со встречной Daewoo. В результате ДТП 30-летний водитель Daewoo и его два пассажира - 11-месячный и 2-летний мальчики - получили различные травмы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при освидетельствовании на состояние опьянения у предполагаемой виновницы автоаварии - водителя Ford - было зафиксировано 1,130 промилле в выдыхаемом воздухе.