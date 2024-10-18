Шесть человек погибли и 20 пострадали при ДТП с автобусом в Турции

По предварительным данным, шесть человек погибли и 20 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции, cообщает CNN Türk.

Авария произошла около 7 часов утра 18 октября на въезде в село Аджипынар на трассе Аксарай - Анкара. Автобус потерял управление и перевернулся.

Предполагается, что водитель не справился с управлением. На место происшествия направлено большое количество полицейских, медицинских и пожарных бригад.

В попавшем в ДТП в Анталье автобусе пострадали туристы из Екатеринбурга

Автобус вез пассажиров из провинции Балыкесир на западе Турции в провинцию Невшехир, где находятся, в частности, достопримечательности Каппадокии. О гражданстве пассажиров пока ничего не сообщается.