Подросток погиб в ДТП с участием питбайка в Подмосковье

Смертельная авария с участием питбайка под управлением 13-летнего водителя произошла на автодороге «Лотошино – Ошейкино», сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Сегодня днем 67-летняя женщина, управляя легковым автомобилем и двигаясь по автодороге «Лотошино – Ошейкино», совершила столкновение с мини-мотоциклом. В результате дорожной аварии 13-летний водитель питбайка госпитализирован в медицинское учреждение, его 12-летний пассажир погиб на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Лотошинского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту. На место происшествия выезжал прокурор Евгений Егоров.