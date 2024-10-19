Школьник за рулем «Мерседеса» протаранил две машины в Нижнем Новгороде

Все произошло вчера, 18 октября, поздним вечером в Канавинском районе. Несовершеннолетний парень, взяв ключи от родительского «Мерседеса», сел за руль. В итоге он врезался по касательной в два других автомобиля. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД. Против молодого человека возбудили административные дела — за то, что ездил без прав, а также за неисполнение родителями их обязанностей. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что несовершеннолетний водитель питбайка попал в ДТП в Новинках.