В Кузбассе в ДТП погиб человек

Легковой автомобиль врезался в дерево в городе Березовском в Кузбассе. Как сообщило региональное ГУ МВД, водитель погиб, трое пассажиров, в том числе подросток, доставлены в больницу.
По предварительным данным, 30-летний водитель "Фольксваген-Поло" около 05:03 (01:30 мск) съехал с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло на улице Нижний Барзас.
"В результате аварии водитель погиб на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлены три пассажира иномарки в возрасте 15, 21 и 27 лет", - говорится в сообщении.