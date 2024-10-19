В Мытищах девушка повредила пять автомобилей

В Мытищах автоледи при маневрах повредила пять припаркованных автомобилей. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет Telegram-канал «Мытищи LIVE».

На кадрах видео автомобиль с оторванным бампером совершает резкие маневры, пытается развернуться. На пострадавших машинах работает сигнализация.

По предварительным данным, водитель машины не пострадала.

«Наверно права только купила, решила выехать ночью попрактиковаться, пока дороги свободные», — предположили комментаторы в региональных каналах.

Пользователи заметили также, что ЧП произошло сравнительно недалеко от дома, где неизвестные злоумышленники вырвали дверь у лифта.

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