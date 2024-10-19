МКАД парализовало из-за массового ДТП

На МКАД в результате массовой аварии оказалось затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

"На внутренней стороне 108 км МКАД (в районе съезда N1А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет. Дептранс посоветовал искать пути объезда.

В Мытищах девушка повредила пять автомобилей

До этого в Петербурге произошло ДТП с участием мужчины, который после аварии вышел из автомобиля с балалайкой. Инцидент произошел на улице Костюшко. По данным СМИ, мужчина на иномарке не справился с управлением и врезался в машину марки Lada.

На кадрах с места инцидента видно, что Range Rover получил повреждения. Автомобиль второго участника аварии перевернулся. Известно, что в нем находились младенец и двое взрослых. Приехавшие на место медики госпитализировали всех троих в состоянии средней степени тяжести. О характере травм информация отсутствует.