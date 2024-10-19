Грузовой автомобиль и микроавтобус «Газель» столкнулись и загорелись на трассе возле Ногинска. Подмосковное управление МЧС опубликовало кадры с места ДТП.

Авария произошла в городском округе Богородский, на 55 километре трассы М-7.

«Столкнулись грузовик и газель. Оба авто загорелись», — сообщают спасатели.

Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники.

На опубликованных кадрах огнеборцы тушат полыхающие автомобили. Скорее всего, машины не подлежат восстановлению.

На этой неделе в Новой Москве полностью сгорел пассажирский автобус.