Трамвай насмерть сбил мужчину в Москве

Трамвай насмерть сбил пешехода на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

ДТП произошло на Открытом шоссе, в районе дома 18. В тот момент мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате аварии пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают над выяснением всех обстоятельств трагедии, написали в Telegram-канале ведомства.

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