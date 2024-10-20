СМИ сообщили подробности "крупнейшей дорожной катастрофы" за 30 лет

Появилась новая информация о трагическом ДТП на трассе S7 в Поморском воеводстве Польши, где в ночь на субботу столкнулся 21 автомобиль.

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Как пишет польское издание "Вестник", часть машин сгорела, в результате четыре человека погибло, а 12 получили тяжелы увечья.

Задержан виновный этой аварии - им оказался 37-летний водитель грузовика, который, по версии следствия, на скорости врезался в хвост автомобильной пробки.

Сообщается, что в воскресенье его будут допрашивать полицейские.

"Полиция и прокуратура не предоставляют подробных данных о жертвах аварии, сообщается только, что среди них есть дети", - говорится в сообщении издания Polsat News.

Пока же точно известно о четверых погибших. Раненые доставлены в различные больницы региона. Позже пятеро были выписаны домой. На понедельник запланировано вскрытие погибших.

Пожарные, работавшие на месте трагедии, рассказали журналистам, что эту аварию квалифицируют, как "крупнейшую дорожную катастрофу в Польше после ДТП 1994 года в Кокошках". Тогда автобус врезался близ Гданьска в придорожное дерево. В результате погибло 32 человека, а 43 были ранены.