Массовая авария произошла на МКАД

Массовая авария произошла на 63-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

По данным Telegram-канала агентства «Москва», столкнулись пять автомобилей. Сначала сообщалось о минимум трех пострадавших, однако, по уточненной информации, все пассажиры остались целы.

На месте работают оперативные службы столицы, поэтому движение затруднено на два с половиной километра.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись в районе Кузьминского лесопарка. ДТП попало на видео.