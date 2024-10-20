Массовая авария произошла на МКАД
Массовая авария произошла на 63-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.
По данным Telegram-канала агентства «Москва», столкнулись пять автомобилей. Сначала сообщалось о минимум трех пострадавших, однако, по уточненной информации, все пассажиры остались целы.
На месте работают оперативные службы столицы, поэтому движение затруднено на два с половиной километра.
Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись в районе Кузьминского лесопарка. ДТП попало на видео.