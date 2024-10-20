В Москве Mazda сбила людей на тротуаре

На востоке Москвы водитель Mazda сбил троих пешеходов на тротуаре, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Инцидент произошел на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы. По данным очевидцев, за рулем Mazda был пожилой мужчина. Согласно одной из версий, ему стало плохо, и он выехал на тротуар.

Три пешехода получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.