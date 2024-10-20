Под Петербургом в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

Днем воскресенья, 20 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение машины скорой помощи с иномаркой, в результате аварии пострадали два фельдшера, сообщается в Telegram-канале МВД по региону. Подчеркивается, что в момент происшествия в спецмашине не было пациента.

© ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

20 октября в 11:55 на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в городе Всеволожске Ленинградской области произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и Mitsubishi, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово возбуждено уголовное дело по факту лобового ДТП с легковушкой, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, водитель Lada по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовиком. Все погибшие находились в салоне отечественного автомобиля.

До этого на востоке Москвы водитель Mazda потерял контроль над управлением и вылетел на тротуар, в результате чего пострадали три пешехода. По информации Telegram-канала Mash, двух человек госпитализировали сразу, еще одного осматривают медики. На фоне аварии перекрыта одна из полос для движения транспорта.