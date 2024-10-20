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Виновник аварии с пешеходами в Москве не стал помогать пострадавшим

Один из пешеходов, получивших травмы при наезде автомобиля Mazda на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве, находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о мужчине, которого при столкновении откинуло на отбойник. По словам очевидцев, виновник аварии не стал помогать пострадавшим.

Виновник аварии с пешеходами в Москве не стал помогать пострадавшим
© РИА Новости

Согласно публикации, еще один из пострадавших от удара отлетел на несколько метров. Третьим пешеходом, получившим травмы, оказалась женщина, у нее диагностировали ушиб руки. В настоящее время все трое пострадавших находятся в больнице.

Как утверждают очевидцы, в момент столкновения в салоне иномарки сработали подушки безопасности. По их словам, водитель Mazda самостоятельно покинул автомобиль, после чего молча смотрел на пешеходов. Пострадавшим помогли прохожие, они же вызвали экстренные службы.

Ранее в пресс-службе столичной ГАИ сообщили о наезде автомобиля Mazda на пешеходов, двигавшихся по тротуару. По предварительной версии, водитель потерял контроль над транспортным средством. За рулем иномарки находился 44-летний Валерий, в результате аварии была перекрыта одна из полос движения.

До этого в подмосковном Домодедово пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика. По данным МВД по Московской области, виновником аварии стал водитель первого авто. Он грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения. В результате легковой автомобиль разорвало на части.

ДТП
Mazda
ГИБДД
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