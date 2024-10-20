Виновник аварии с пешеходами в Москве не стал помогать пострадавшим

Один из пешеходов, получивших травмы при наезде автомобиля Mazda на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве, находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о мужчине, которого при столкновении откинуло на отбойник. По словам очевидцев, виновник аварии не стал помогать пострадавшим.

Согласно публикации, еще один из пострадавших от удара отлетел на несколько метров. Третьим пешеходом, получившим травмы, оказалась женщина, у нее диагностировали ушиб руки. В настоящее время все трое пострадавших находятся в больнице.

Как утверждают очевидцы, в момент столкновения в салоне иномарки сработали подушки безопасности. По их словам, водитель Mazda самостоятельно покинул автомобиль, после чего молча смотрел на пешеходов. Пострадавшим помогли прохожие, они же вызвали экстренные службы.

Ранее в пресс-службе столичной ГАИ сообщили о наезде автомобиля Mazda на пешеходов, двигавшихся по тротуару. По предварительной версии, водитель потерял контроль над транспортным средством. За рулем иномарки находился 44-летний Валерий, в результате аварии была перекрыта одна из полос движения.

До этого в подмосковном Домодедово пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика. По данным МВД по Московской области, виновником аварии стал водитель первого авто. Он грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения. В результате легковой автомобиль разорвало на части.