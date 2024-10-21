На МКАД крупная авария парализовала движение автомобилей

Массовая авария произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внешней стороне 79-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля в левом и среднем ряду. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в районе ДТП затруднено движение автомобилей. Длина затора составляет почти 3 км. В ведомстве автомобилистам посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Ленинградской области полицейским удалось задержать водителя, которому толпа людей помогла сбежать от сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов в деревне Верхние Осельки Всеволожского района 14 октября. Но при приближении полицейских водитель скрылся у одного из домов при помощи находящихся там людей.

Затем сотрудники ведомства провели в деревне рейд, в результате которого выявили и задержали нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель.

Задержанный шофер объяснил, что управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому и решил избежать общения с полицейскими.