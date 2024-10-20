В Москве один из пострадавших в ДТП пешеходов находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате ДТП на востоке Москвы пешеходов находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

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"По предварительным данным, здоровью одного из пешеходов причинен тяжкий вред. 57-летний мужчина находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура контролирует привлечение 77-летнего водителя автомобиля Mazda к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель автомобиля пояснил, что при повороте налево потерял контроль над транспортным средством и выехал на тротуар.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель иномарки на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов.