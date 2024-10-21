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Два человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы

Два человека пострадали в результате ДТП на набережной Тараса Шевченко на западе столицы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Два человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы
© Москва24

Авария произошла около двух часов ночи в районе дома 23А. Девушка за рулем Chery не справилась с управлением и наехала на бордюр и железный забор, после чего автомобиль опрокинулся в реку.

В результате травмы различной степени тяжести получили 19-летняя водитель и 20-летняя пассажир. Их доставили в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее три пешехода пострадали в результате аварии на востоке Москвы. ДТП произошло на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы.

Водитель автомобиля марки Mazda не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на трех пешеходов. Они получили травмы различной степени тяжести. Контроль за расследованием обстоятельств случившегося взяла на себя прокуратура Восточного административного округа Москвы.

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