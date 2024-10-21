Дымящийся тягач Volvo, который упал на рельсы с моста под Санкт-Петербургом, сняли очевидцы на видео. Кадры выложил Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

Судя по снятому из проезжающей электрички видео, тягач потушили пожарные, но но успел полностью выгореть. При этом машина перекрыла движение поездов.

Инцидент произошел сегодня утром в районе поселка Шушары, недалеко от Санкт-Петербурга. Дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила Московское шоссе. По предварительным данным, водитель не выжил.

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До этого МЧС Чечни в своем Telegram-канале опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном 12 октября.

Кадры с места событий свидетельствуют, что взрыв произошел после прибытия пожарных на место ЧП. Тем не менее, сами спасатели не пострадали. Однако одна из цистерн заправки после взрыва влетела в ворота частного дома.