В Ярославской области в ДТП с четырьмя машинами погиб человек

Четыре автомобиля попали в ДТП под Ярославлем, в результате столкновения один человек погиб, двое доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области

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"На 19-м км автодороги Ярославль-Рыбинск произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. <…> В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ - мужчина 1990 г. р., водитель автомобиля Lada Largus - мужчина 1997 г. р., доставлены в больницу. Пассажир автомобиля ВАЗ-2108 - мужчина 1987 г. р. - от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Largus врезался в остановившийся для поворота автомобиль ВАЗ-2108, после чего ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely.

"При этом у автомобиля Lada Largus вырвало колесо, которое отлетело в автомобиль Toyota, двигавшийся во встречном направлении", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие четыре человека личного состава и одна единица техники.