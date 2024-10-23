Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК

На внутренней стороне ТТК, в районе Рижской эстакады, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Движение затруднено на три километра, занята одна полоса из четырех. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

23 октября на пешеходном переходе улицы Трехгорный Вал в Пресненском районе произошло столкновение двух автомобилей с уборочным пылесосом. В результате аварии также пострадал проезжающий электробус. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

22 октября кроссовер столкнулся с остановившейся «газелью» на Северо-Восточной хорде в районе Окружного проезда. Водителю легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь.